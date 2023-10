Doveva scontare oltre 2 anni di carcere: sorpreso in riviera

Territorio sotto stretto monitoraggio da parte dei carabinieri della compagnia di San Benedetto che hanno messo in campo l’ennesimo servizio di controllo a largo raggio. I militari dell’arma hanno rintracciato e arrestato un uomo di 42 anni del teramano, che era colpito da un ordine di detenzione perché deve scontare una pena di 2 anni e 5 mesi, per alcuni furti compiuti fra il 2018 e il 2019 lungo la fascia costiera. Dopo le formalità di rito il ladro è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto. I carabinieri della stazione di Acquaviva Picena, invece, hanno intercettato un 39enne che era alla guida di un’auto senza copertura assicurativa e che era in possesso di 9 grammi ha hashish e per questo è stato segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. I militari dell’arma della compagnia di San Benedetto, durante i controlli nel Parco di via Crivelli, hanno identificato e segnalato 4 giovani d’età compresa fra i 17 ed i 25 anni per uso personale di stupefacenti. A Castel di Lama rintracciato un 35enne di nazionalità moldava che era sottoposto a misura restrittiva da parte del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, dovendo scontare 5 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.