D.R. sistemi di sicurezza ricerca elettricisti

Sono molte le aziende alla ricerca di elettricisti. E’ forse una delle professioni più richieste in questo momento. In particolare, la D.R. sistemi di sicurezza snc di Montegranaro ricerca ben due figure da impiegare nella propria azienda. Ricerca due elettricisti e installatori di impianti elettrici per la gestione di apparecchi e sistemi elettrici, che abbia però esperienza nel settore e che non abbia quindi meno di 18 anni. E’ richiesto un diploma e la conoscenza della lingua inglese a1. Chi vorrà candidarsi ad occupare questi impieghi dovrà essere automunito. La proposta di contratto e a tempo determinato per 3 mesi (ma trasformabile) ed orario tempo pieno. Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum vitae a info@drsecurity.it. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo (Contatti: email centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it; pec regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it; telefono 0734212656 - 0734212670).