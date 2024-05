Dragaggio al porto, armatori in protesta per i fondali

Il dragaggio da poco effettuato all’imboccatura del porto è sufficiente? Non secondo Lorenzo Marinangeli: il consigliere di minoranza preme affinché il comune si faccia portavoce, presso l’Autorità portuale, delle rimostranze di alcuni pescatori, che anche dopo l’intervento hanno avuto difficoltà ad uscire o rientrare con la propria imbarcazione. "Considerando – dice Marinangeli - che la nostra flottiglia rappresenta ancora un’importante presenza nel nostro porto e tenendo presente che alcuni armatori e pescatori si sono lamentati, direi che bisogna programmare un’opera più duratura per la messa in sicurezza dei fondali. Il dragaggio è stato fatto da poco a fronte di una spesa pari a circa 1,2 milioni, ma penso che si tratti di un lavoro provvisorio: per rivitalizzare il nostro porto non sarebbe il caso di fare una spesa più consistente e duratura, come una diga foranea, che in altri porti è presente già da anni?" Si tratterebbe di costruire una scogliera, solitamente posizionata a 80 o 100 metri dalla punta del porto, con il compito di non far entrare le mareggiate provenienti da nord-est: quelle, cioè, che riempiono di sabbia il nostro bacino. "I materiali, peraltro, entrano ed intasano la zona nel suo complesso, non solo all’imbocco – continua Marinangeli - Inoltre le onde da nord-est si infrangono sulla scogliera di protezione e, rimbalzando, generano una contro-onda che inficia la stabilità delle imbarcazioni che si trovano nelle vicinanze. Problemi che una diga foranea risolverebbe a vita". Stime, in tal senso, non sono state fatte, ma un’opera del genere potrebbe costare anche 10 milioni: "Potrebbe essere inserita in un piano più ampio – dice ancora il consigliere - costituendo magari il primo lavoro per un eventuale terzo braccio da realizzare in corrispondenza della zona ex Ballarin". A protestare sarebbero stati anche armatori che vengono per lavori nei nostri cantieri: "Oggi non abbiamo più le barche che traggono a riva il pesce azzurro come una volta – spiega Marinangeli - quindi anche la cantieristica riveste un ruolo fondamentale per l’economia di San Benedetto. Detto questo, voglio ricordare che la lampara potrebbe pescare fino a mille casse di alici: il suo scafo quindi tende a lambire il fondale, e per questo ha bisogno di un imbocco adeguato. La diga, insomma, darebbe maggiore impulso alle attività commerciali del porto, che con un fondale sicuro, potrebbe ospitare navi turistiche di grossa stazza". Va ricordato, in tal senso, che il porto è stato inserito nel documento dell’Autorithy che contiene il potenziamento dell’infrastruttura, la realizzazione di una nuova vasca di colmata e il miglioramento dell’accessibilità marittima.

g.d.m.