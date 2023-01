"Dragaggio, basta attese" Incontro con la Capitaneria

Sarà a tema dragaggio, l’incontro tra il sindaco Antonio Spazzafumo e i referenti della Capitaneria di porto che si terrà domani mattina. Scopo del primo cittadino è quello di pungolare l’Autorità portuale affinché gli interventi messi in cantiere nei mesi scorsi vengano realizzati nel più breve tempo possibile. "Lunedì mi confronterò con la Capitaneria – dichiara il primo cittadino – per chiedere che vengano accorciati i tempi per il dragaggio: la nostra comunità e le imbarcazioni che transitano per il porto di San Benedetto hanno bisogno di risposte immediate ed efficaci. Sono sicuro che, dati i buoni rapporti con l’Autorità portuale, nonché la professionalità che la contraddistingue, verranno messe sul piatto soluzioni adeguate".

In un successivo momento, quindi, il vertice comunale riporterà all’ordine del giorno il dibattito sul futuro stesso del porto, e quindi sul terzo braccio e la caratterizzazione che dovrà avere rispetto alle infrastrutture vicine e in qualche modo concorrenti. Gli argomenti citati sono stati più volte al centro del dibattito fra Viale De Gasperi e Capitaneria: un approfondimento ad hoc, in tal senso, ebbe luogo nell’incontro di metà novembre, in cui fu illustrato lo stato dell’arte degli interventi programmati per lo scalo dall’Autorità dell’Adriatico Centrale, assieme al comandante Alessandra Di Maglio. Nella timeline opportunamente stesa, quindi, risultarono prioritari proprio i lavori di dragaggio dell’imboccatura portuale, per i quali, dopo l’esecuzione delle complesse procedure di caratterizzazioni ambientali finalizzate all’immersione nelle aree dei sedimenti di dragaggio, l’Autorità portuale si impegnò ad inoltrare istanza di autorizzazione alla regione Marche per l’avvio dell’istruttoria e il rilascio del provvedimento autorizzativo. A quella del dragaggio, si affiancò quindi la discussione sul definitivo riammodernamento delle infrastrutture asservite all’impianto di illuminazione portuale, per le quali si decise di avviare uno screening completo dello stato dei luoghi volto alla realizzazione di mirati interventi risolutivi. Sempre riguardo alla parte nord della darsena, nel corso della riunione si parlò anche del recupero del muro paraonde e contestualmente fu analizzata la possibilità di avviare interventi di riqualificazione di determinate aree portuali, come via Amerigo Vespucci e le spiagge a ridosso del molo nord del porto. Azioni, queste, volte a valorizzare quelle aree poste al confine della circoscrizione portuale e a ridosso del contesto urbano.

Giuseppe Di Marco