Dragaggio del porto, ora ci siamo

Dragaggio del porto, si comincia a fare sul serio. L’Autorità di sistema ha avviato le indagini propedeutiche ai lavori, di cui è in corso la scansione magnetometrica del fondale dell’imboccatura. Per l’inizio dell’intervento vero e proprio non c’è ancora una data certa: la palla è nelle mani della conferenza dei servizi, che dovrà trovare una quadra al più presto. Intanto, però, a pochi giorni dall’incontro con il vertice comunale e la regione Marche, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha disposto l’inizio delle indagini tecniche necessarie al dragaggio dell’imboccatura del porto, che verranno svolte dalla ditta Ediltecnica. Da sabato 4 febbraio è infatti in vigore l’ordinanza dell’Autorità che dispone la restrizione del traffico all’imboccatura dell’approdo per permettere l’esecuzione dei rilievi magnetometrici finalizzati a valutare la presenza di residuati bellici nell’area che sarà poi oggetto dei lavori. La misura sarà in vigore per il tempo necessario a completare l’indagine, ovvero circa 30 giorni. Le scansioni sono svolte dalla motobarca ‘Carla’ (MC1384), la cui presenza nell’area indica lo svolgimento di lavori: in questi casi, tutte le imbarcazioni in ingresso o in uscita dal porto sambenedettese dovranno contattare la Capitaneria di porto via radio – al canale 16 VHF–156,800 Mhz - oppure via telefono allo 0735 586711 e chiedere l’autorizzazione alla navigazione in via preventiva.

Nel corso dei lavori, le imbarcazioni autorizzate alla navigazione dovranno prestare massima attenzione, procedere con cautela e a velocità ridotta, dare precedenza alle unità in uscita e attenersi strettamente alle indicazioni fornite dall’Autorità marittima. La Capitaneria, in particolar modo, rimarca la necessità di evitare in ogni caso l’attraversamento del canale di transito in contemporanea con altre imbarcazioni. La necessità del dragaggio torna a farsi sentire: proprio due notti fa un’imbarcazione è andata in secca, ma è riuscita a disincagliarsi evitando di subire danni ingenti allo scafo: "Bisogna mettere subito mano al problema – dichiara il consigliere Lorenzo Marinangeli (Lega) – ho personalmente fatto pressione in regione e alla Capitaneria. Il problema della sicurezza è grave: spesso, quando le imbarcazioni passano per l’imbocco, ricevono danni all’elica, che si piega: per raddrizzarne le pale sono necessari dai 1.000 ai 1.500 euro. Inoltre diventa difficile manovrare la barca, con conseguente rischio di ribaltamento".

Giuseppe Di Marco