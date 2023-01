Dragaggio, il sindaco Spazzafumo: "Capitaneria e Regione accelerino"

Accorciare i tempi per far partire l’opera: se si parla di dragaggio, è questa la parola d’ordine impostata dall’amministrazione comunale di San Benedetto e ribadita nel confronto di ieri mattina in Capitaneria di porto. Come noto, l’imbocco dell’infrastruttura rivierasca ha urgente bisogno di essere messo a norma per quanto concerne l’altezza del fondale, che sempre più spesso causa incidenti alle imbarcazioni di passaggio. L’operazione però sfugge al controllo diretto dell’ente comunale: la regia dell’iniziativa è infatti in mano alla regione Marche e, in questo momento, alla conferenza dei servizi che deve ancora trovare una quadra sulle specifiche dell’oneroso lavoro. Il tutto è stato ampiamente sviscerato ieri mattina, quando il sindaco Antonio Spazzafumo e gli assessori alle attività produttive e al piano del porto, Laura Camaioni e Bruno Gabrielli, si sono incontrati in Capitaneria di porto con il comandante Alessandra Di Maglio alla presenza del consigliere regionale Andrea Assenti per ragionare, appunto, sul tema del dragaggio dell’imboccatura del porto. La riunione, richiesta dall’amministrazione comunale, è stata imperniata sulla necessità di chiarire quali siano le tempistiche per l’avvio dei lavori di manutenzione del bacino ed è stato chiesto che regione Marche e Autorità di Sistema Portuale portino a termine nel più breve tempo possibile i passaggi necessari all’avvio dell’intervento. "Gli utenti del porto, primi fra tutti i pescatori – ha detto il sindaco Spazzafumo – hanno bisogno di un’infrastruttura perfettamente funzionante e questo intervento è essenziale. Abbiamo avuto l’impegno dai nostri interlocutori, ciascuno per la propria competenza, ad acquisire tutte le informazioni del caso. Ci aggiorneremo a breve per avere una data precisa per l’inizio dei lavori". La svolta è attesa, si diceva, in sede di conferenza dei servizi, dove tutti gli enti coinvolti nell’iniziativa dovranno mettere a punto quanto richiesto per l’avvio dell’operazione. Viale De Gasperi in definitiva ha fatto capire che ulteriori ritardi non saranno più ammessi con l’indulgenza di questi giorni. Vale la pena ricordare che la necessità di mettere i lavori di dragaggio in cima alla lista di priorità fu ripetuta in un incontro tenutosi lo scorso novembre, sempre in Capitaneria. In quel frangente l’Autorità portuale, dopo l’esecuzione delle complesse procedure di caratterizzazioni ambientali finalizzate all’immersione nelle aree dei sedimenti di dragaggio, si impegnò ad inoltrare istanza di autorizzazione alla regione Marche per l’avvio dell’istruttoria e il rilascio del provvedimento autorizzativo. Sulla questione, insomma, bisognerà tornarci a breve. Nel corso dei futuri incontri, infine, si intavoleranno discussioni anche in merito al terzo braccio del porto.

Giuseppe Di Marco