Dragaggio in tempi record: "Il porto aspettava 15 anni"

Dragaggio, l’operazione iniziata a settembre è stata portata a termine. Proprio ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme alla comandante della Capitaneria di Porto Alessandra Di Maglio, ha svolto un sopralluogo all’imboccatura del porto dopo il completamento dei lavori di dragaggio. L’intervento, contrattualmente concluso il 31 dicembre, ha visto il prelievo di circa 110mila metri cubi di materiale dai fondali: oggi l’imboccatura del porto ed il canale di ingresso hanno una profondità che va dai 5 ai 7 metri. Dal confronto con gli operatori del mare è emersa la necessità di alcuni interventi di corredo che l’Autorità di Sistema Portuale ha già preso in carico e che saranno ultimati tra circa 10 giorni. Sindaco e comandante hanno poi incontrato in Capitaneria di Porto alcuni pescatori che hanno espresso soddisfazione per il risultato raggiunto sottolineando che la situazione ora è nettamente migliorata.

"Sono orgoglioso e soddisfatto di questo grande obiettivo raggiunto – dichiara Spazzafumo - dopo 15 anni il porto è tornato in condizioni ottimali di sicurezza grazie all’ottimo lavoro svolto in sinergia tra l’Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto, nella persona della comandante Alessandra Di Maglio che ringrazio". Anche il comandante Di Maglio esprime soddisfazione: "L’approfondimento dei fondali è sicuramente un passo avanti per innalzare gli standard di sicurezza del porto. Dopo tanto tempo, il procedimento amministrativo, assai complesso, in quanto subordinato al rispetto di stringenti normative ambientali e che ha portato al rilascio dell’autorizzazione al dragaggio, si è concluso in tempi relativamente brevi, grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni, a partire dalla Prefettura di Ascoli, dall’autorità di sistema portuale, dalla regione e dal comune".

Buone notizie, e d’altronde comune e Autorità Portuale si sono già mossi per portare avanti altre iniziative nell’infrastruttura portuale di San Benedetto: fra queste, spicca la realizzazione del terzo braccio. Per il miglioramento della navigabilità, l’investimento totale dell’Adsp è di 22 milioni e, oltre all’intervento appena finito, include la predisposizione di una nuova vasca di colmata, nonché analisi e prestazioni necessarie alla realizzazione di un sito di conferimento a largo di materiali di dragaggio tra San Benedetto e Porto San Giorgio. Il tutto è stato inserito nel documento di programmazione strategica dell’Adsp, attualmente al vaglio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Giuseppe Di Marco