Dragaggio, incontro ad Ancona

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha preso parte alla conferenza dei servizi negli uffici della Regione Marche, e dedicata alla definizione degli ultimi passaggi burocratici propedeutici all’inizio del dragaggio del fondale del porto di San Benedetto. Nel corso dell’incontro sono stati presentati e discussi tutti i dati raccolti sulla situazione in cui versa l’approdo e indicate le procedure che sarà necessario seguire per dare luogo a quello che è stato prospettato come un intervento senza precedenti per la portata e l’impatto che avrà sia sulla funzionalità del porto, che sotto altri profili, primo fra tutti quello ambientale. Sono stati così definiti gli ultimi passi da intraprendere prima di poter affidare i lavori.