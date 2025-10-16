Dramma solitudine a Centobuchi. Trovata morta dall’assistente sociale

Donna sola trovata morta in casa nella tarda mattina di ieri, nel suo alloggio in via Gramsci a Centobuchi di Monteprandone. Giuseppina Marconi, di 82 anni, risiedeva al secondo piano della palazzina contrassegnata dal civico 19. Vi abitava sola e non aveva parenti in zona. L’unico familiare, la figlia, risiede in Francia ed appresa la triste notizia si è subito attivata per tornare a Monteprandone. A dare l’allarme è stata l’assistente domiciliare che ieri era andata a trovarla come faceva secondo programma, ma quando ha suonato alla porta non ha ricevuto risposta. Preoccupata, ha chiamato le forze dell’ordine che hanno attivato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con il mezzo aereo per entrare dalla finestra e un equipaggio del 118. Quando i pompieri sono entrati in casa della donna l’hanno trovata a terra in cucina, ormai priva di vita senza alcuna possibilità di procedere a pratiche rianimatorie. La morte risaliva già a diverse ore prima. Il medico dell’emergenza ha potuto solo certificare l’avvenuto decesso. Un dramma della solitudine, anche se va aggiunto che il Comune, conoscendo la situazione della concittadina, aveva attivato le misure necessarie per aiutare e sostenere la donna. "Sapendo che era sola e che l’unico familiare risiedeva all’estero – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – avevamo attivato il supporto domiciliare attraverso i nostri servizi sociali. Ecco perché ieri l’accaduto, purtroppo triste, è stato scoperto solo qualche ora dopo. Ora attendiamo l’arrivo della figlia per esprimere la nostra vicinanza come Comune e come comunità".

ma. ie.