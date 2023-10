’Dream’ al Ventidio Basso

Appuntamento al foyer del teatro Ventidio Basso, oggi, alle 18, con ‘Dream’, nell’ambito della sesta edizione di ‘Ritratti d’artista-percorsi danzati’. Di scena l’esito del laboratorio e l’incontro con Alessandro Sciarroni, artista italiano attivo nell’ambito delle performing arts, con una formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale a cui nel 2019 è stato assegnato il Leone d’oro alla carriera per la danza. Come oggetto di ricerca Alessandro Sciarroni propone a ‘Ritratti d’artista’ pratiche coreografiche e performative create da lui all’interno del progetto ‘Dream’. Quest’ultimo è una partitura per diversi performer della durata di diverse ore: un’osservazione dell’essere umano visto da vicino. Muovendosi tra musica, danza e teatro, gli interpreti mettono in scena una durational performance, un’azione senza inizio e fine, sufficientemente lunga da far dimenticare il concetto stesso di tempo. "In Dream – si legge nella presentazione del progetto - i performer sono figure che lo spettatore è autorizzato a visitare come se si trovasse all’interno di un museo, una gipsoteca: sono un’opera in carne e ossa. Il loro stato emotivo potrebbe somigliare a quello di un corpo sonnambulo: la mente vaga tra memoria, futuro, immaginazione e sogno. I piedi sono piantati nel qui e ora e allo stesso tempo nell’altrove. Sono corpi dagli occhi perennemente spalancati, a tratti pieni di speranza, rivolti verso un apparente vuoto, attoniti dalla sovrabbondanza di significato, tesi verso un’implosione delle emozioni".

Lorenza Cappelli