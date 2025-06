Drink a minori, locali multati dai vigili urbani

Che stagione è questa dal punto di vista della sicurezza e della lotta all’abusivismo commerciale? Intanto è il secondo weekend in cui i venditori ambulanti sono stati costretti a stare lontani dalle spiagge e dal lungomare, salvo qualche sporadica apparizione, con molti rischi poiché la polizia locale, per volere del governo cittadino, ha disposto servizi mirati con personale che pattuglia arenili e passeggiata a mare. Aprire una bancarella improvvisata può significare perdere la merce e incorrere in una denuncia penale. Ci sarà da vedere fino a quando il ‘coperchio’ reggerà, poiché la pentola di fagioli potrebbe essere già in ebollizione. Vale, però, la pena ricordare e riaffermare, che acquistare beni di dubbia provenienza e con marchi contraffatti si rischiano sanzioni salate fino a 7 mila euro. Eventuali avventori, quindi, farebbero bene a stare lontani dalle bancarelle abusive sulla spiaggia e sul lungomare. C’è poi da ricordare che di servizi coordinati degli anni passati, con la partecipazione di carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, capitaneria di porto e polizia locale ancora non si parla e tutto il peso del servizio di controllo, almeno per ora, sembra ricadere esclusivamente sulla polizia locale. Una struttura con personale ridotto, che in città si deve occupare di tutto. Anche ieri ci sono state segnalazioni per qualche abusivo azzardato, per i passi carrabili, i divieti di sosta e anche per un paio di cani portati in spiaggia, (da ieri è aperta la dog beach a nord del porto), e per qualcuno che in riva al mare si stava fumando una sigaretta, pratica vietata dalla normativa comunale. Restando in tema di controlli, la polizia locale, nella notte fra sabato e domenica, controllando le attività commerciali nella zona della movida, ha intercettato un pubblico servizio che aveva somministrato alcolici a minorenni, in violazione delle disposizioni che regolano la materia. Nel corso delle attività di controllo gli agenti della municipale hanno anche rilevato casi di occupazioni di suolo pubblico non autorizzati. Nelle prossime ore ai titolari delle attività interessate saranno notificati i relativi verbali e invitati a ristabilire la regolarità.

Marcello Iezzi