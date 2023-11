’Dritti alle storie! Dritti alla pace!’ a Monteprandone

Ad un anno dalla costituzione di "Nati per leggere", nell’asilo nido di Monteprandone, iniziativa pedagogica e culturale nazionale, promossa dall’azione congiunta dell’Associazione italiana biblioteche, dell’Associazione culturale pediatri e del Centro per la salute del bambino, tante le iniziative sono in programma per i bambini e le bambine di età compresa tra 0 e 6 anni. Le ha organizzate il Comune, in collaborazione con i volontari e le volontarie di Nati per leggere della Provincia di Ascoli Piceno e le educatrici del nido della Cooperativa sociale pagefha. In occasione della settimana nazionale Nati per leggere "Andiamo diritti alla storie" che quest’anno si celebra dal 18 al 26 novembre, ci sarà l’incontro di promozione alla lettura in famiglia in età prescolare e letture condivise dal titolo "Diritti alle storie! Diretti verso la pace!".

L’evento è rivolto alle famiglie, ai bambini e alle bambine 0-6 anni e si terrà domenica, alle ore 17, in sala consiliare. Ogni primo venerdì del mese, dalle 17 alle 18, gli spazi del nido ospiteranno "Girotondo di libri".

Per info 0735701553.

Marcello Iezzi