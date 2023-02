Droga a minorenne, in due finiscono a processo

Sono comparsi ieri davanti al Collegio del tribunale di Ascoli due giovani accusati di aver spacciato droga ad una ragazza che all’epoca dei fatti, fra novembre 2015 e gennaio 2016, era minorenne. Sotto processo sono un uomo di 34 anni e una donna di 28 anni, entrambi di San Benedetto. Sono difesi dagli avvocati Umberto Gramenzi (foto), Silvia Morganti e Chiara Schiavi. Il primo episodio contestato risale al 2 novembre 2015 quando i due avrebbero spacciato hashish in cambio di dieci euro. Un fatto avvenuto a Castorano e che la stessa acquirente ha ricordato ieri davanti ai giudici.

"Ero con un ragazzo e comprammo l’hashish per pochi soldi spicci, non avevamo altro. Me l’ha data un ragazzo, non l’ho mai acquistata dalla ragazza imputata" ha detto la donna che all’epoca aveva 17 anni. Quando furono individuati, la perquisizione domiciliare effettuata il 29 gennaio 2016 nella abitazione a Colli del Tronto dove i due imputati vivevano ha fatto emergere la presenza di altri 31 grammi di hashish nascosti in una scatola metallica.

Fu rinvenuto anche un greender, uno strumento che viene utilizzato per triturazione delle foglie di marijuana, un bilancino di precisione di cui uno intriso di una sostanza gelatinosa di tipo hashish, che è stato ritenuto che fosse utilizzato per un uso dello stupefacente non strettamente personale.

p. erc.