Droga, restano in carcere due giovanissimi ascolani

Ascoli, 11 ottobre 2025 – Agenti della Squadra mobile della Questura di Ascoli Piceno hanno arrestato lo scorso mercoledì 8 ottobre un 18enne e un 19enne del posto accusati del possesso di un ingente quantitativo di droga, nascosto in una valigia riposta in una palazzina nel quartiere di Borgo Solestà. All’interno della valigia i poliziotti hanno rinvenuto 28 chili e mezzo di hashish, 57 grammi di marijuana, 10 grammi di cocaina e 59 sigarette elettroniche, ognuna contenente un grammo di olio di cannabis. Materiale che è stato sequestrato. I due giovanissimi ascolani sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Marino. Stamani sono comparsi davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Simona D’Ottavi che ha convalidato l’arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica, ha confermato la custodia cautelare nel carcere. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.