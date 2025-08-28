Cocaina e hashish per il parente in carcere nascosti nelle parti intime

Maledetti Beach Boys
28 ago 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Il familiare di un recluso ha tentato di far entrare la droga nell’istituto penitenziario di Ascoli. Gli agenti di polizia penitenziaria sono stati insospettiti dall'atteggiamento della persona e hanno quindi proceduto con una perquisizione, scoprendo l'involucro

Gli agenti di polizia penitenziaria sono stati insospettiti dall'atteggiamento della persona e hanno quindi proceduto con una perquisizione, scoprendo l'involucro di droga (foto archivio)

Ascoli, 28 agosto 2025 – Il sindacato di polizia penitenziaria Osapp ha diffuso la notizia del sequestro di droga destinata a un detenuto del carcere di Ascoli Piceno. Un familiare del recluso ha tentato di far entrare cocaina e hashish, nascondendoli nelle parti intime. L’episodio si è verificato durante i controlli di routine prima di un colloquio. Gli agenti di polizia penitenziaria sono stati insospettiti dall'atteggiamento della persona e hanno quindi proceduto con una perquisizione, scoprendo l'involucro di droga. La sostanza era destinata a un parente detenuto nel penitenziario. Salvatore De Blasi, segretario regionale dell’Osapp, ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal personale, sottolineando però le difficili condizioni in cui opera la polizia penitenziaria.  Il sindacato denuncia una "grave carenza di organico e le problematiche legate alla gestione dei detenuti con disturbi psichiatrici, che richiedono spesso il trasferimento in ospedale e la conseguente sorveglianza, sottraendo così unità al servizio interno”. A rendere ulteriormente critica la situazione, secondo l’Osapp, c'è il fatto che il Provveditorato continua ad assegnare al carcere di Ascoli Piceno “soggetti facinorosi già destabilizzanti in altri istituti”. Questa concentrazione di detenuti problematici starebbe portando l’istituto penitenziario a una situazione “al collasso”. Gli agenti si troverebbero così costretti a coprire turni di 12-14 ore per gestire le emergenze quotidiane.

