Droga e alcol alla guida: ritirate 10 patenti

Se ne parla poco, ma i servizi di controllo "antistragi" del fine settimana ci sono sempre e ne sanno qualcosa gli automobilisti che sabato notte sono stati fermati nel posto di blocco in via Marinai d’Italia, davanti alla sede della capitaneria di porto. Il servizio è stato organizzato dal comando della sezione di polizia stradale di Ascoli, finalizzato al contrasto dell’assunzione di droga e alcool alla guida. L’attività è stata eseguita con l’ausilio di un laboratorio medico mobile per analisi speditiva qualitativa e quantitativa degli stupefacenti. All’opera anche il personale medico per l’attestazione clinica dell’alterazione psicofisica. Il dispositivo è stato articolato con posti di controllo dislocati in contemporanea in diversi luoghi interessati dalla movida locale, anche con l’ausilio della squadra mobile della Questura di Ascoli. Al termine del servizio sono stati controllati più di 70 guidatori. Dieci sono state le patenti ritirate: 7 sospese per guida in stato di ebbrezza alcolica, 3 per assunzione di stupefacenti (cocaina, cannabis, anfetamine). Il tasso alcolico più alto rilevato è stato di 1.89 gl, vale a dire quasi 4 volte il limite massimo consentito che è di 0,50 gl. I controlli continueranno con maggiore intensità durante la stagione estiva ed interesseranno non solo la riviera, ma anche le principali arterie dell’entroterra compreso il capoluogo.

Marcello Iezzi