Droga nascosta in casa. Restano in cella i giovanissimi. La Procura cerca i loro contatti

Restano in carcere i due giovani ascolani arrestati giovedì dagli agenti della squadra mobile della Questura di Ascoli perché trovati in possesso di un importante quantitativo di sostanze stupefacenti. Assistiti dagli avvocati Massimo Comini e Alessio Giammarino, il 18enne e il 19 ieri sono rimasti in silenzio davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Simona D’Ottavi che ha convalidato l’arresto e accolto la richiesta del sostituto procuratore Cinzia Piccioni volta a confermare la custodia cautelare in carcere per entrambi. E’ stata dunque respinta la richiesta degli avvocati difensori di scarcerazione o di concessione degli arresti domiciliari: a pesare, oltre al mancato atteggiamento collaborativo, c’è il pericolo di reiterazione del reato, per cui il giudice ha confermato il carcere per i due giovanissimi. Nelle intenzioni della magistratura c’è anche spingere i due ragazzi, appena maggiorenni e incensurati, a rivelare per conto di chi hanno preso in custodia la droga, nascondendola in una palazzina a Borgo Solestà. E’ difficile che un 18enne e un 19 possano da soli aver messo su un giro di spaccio, trovando i canali di approvvigionamento per poi organizzare l’attività di cessione al minuto. Chi ha dato loro indicazione di nascondere la droga in locali estranei ai due, visto che uno vive a Monticelli e l’altro in centro città?

Per la Procura e il giudice non si sarebbe inoltre trattato di un comportamento occasionale da parte dei due. Lo scorso 8 ottobre, a metà pomeriggio, i poliziotti hanno avuto la soffiata su un movimento strano a Porta Cappuccina riguardante un ingente quantitativo di droga. Si sono recati nel posto indicato e hanno visto i due giovanissimi che trascinavano una grossa valigia, evidentemente molto pesante, che hanno lasciato nell’atrio interno. Dieci minuti dopo, il 18enne si è allontanato con un monopattino. Dopo altri 10 minuti anche il 19enne è uscito dall’edificio. A quel punto i poliziotti hanno fermato i due e sono entrati nel locale dove era stata nascosta la valigia. Quando l’hanno aperta, al suo interno hanno rinvenuto lo stupefacente: 28 chili di hashish diviso in panetti, 10 grammi di cocaina, una busta contenente 57 grammi di marijuana, 59 sigarette elettroniche contenenti ognuna un grammo di olio di cannabis. Il considerevole quantitativo di droga sequestrata è tale da dedurre che fosse destinato all’attività di spaccio; chiaramente esclusa l’ipotesi di ‘uso personale’, tenuto conto che per lieve entità, nel caso di hashish, si ritiene che la quantità debba essere inferiore di 387 grammi. Gli avvocati annunciano ricorso al tribunale del riesame.

Peppe Ercoli