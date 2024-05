Droga venduta a minorenni: finisce nei guai

Indagini chiuse per un 29enne cubano residente a San Benedetto che la Procura di Ascoli accusa di aver ceduto sostanze stupefacenti, cocaina e psicofarmaci ad una ragazza di 17 anni e ad altre giovani minorenni della riviera. Approfittando del suo stato di tossicodipendente, l’uomo avrebbe costretto una di queste ragazze a nascondere lo stupefacente, quando erano in strada, all’interno del reggiseno. Una delle ragazze ha avuto un malore a seguito dell’assunzione di sostanze che il cubano le avrebbe ceduto e per questo lo stesso è accusato di lesioni personali; la giovane, infatti, ha accusato uno stato dissociativo con sguardo assente e un’alterazione psicofisica, con difficoltà ad esprimersi. Un’altra ragazza, anche lei tossicodipendente, sarebbe stata sottoposta a vessazioni morali e aggressioni fisiche per costringerla a spacciare la droga per suo conto. Il cubano è accusato anche di minacce poiché all’interno dei locali della Polizia municipale di San Benedetto alla madre di una delle ragazzine avrebbe detto "tanto la faccia tua me la ricordo, se ti vedo per strada…". Difeso dall’avvocato Simone Matraxia, l’uomo a ottobre 2022 ha patteggiato la pena a un anno di reclusione; era finito nei guai il 16 dicembre del 2021 al termine di un’operazione dei carabinieri che lo avevano trovato in possesso di circa 7 grammi di anfetamina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione. A lui i carabinieri arrivarono anche seguendo la sua chat su Telegram in cui è risultato che il cubano era dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che evidentemente metteva in vendita sul social dove avvenivano i contatti con gli acquirenti.