’Droni e tecnologie emergenti’. Appuntamento con la sicurezza

Viaggia nella prospettiva di una protezione integrata tra innovazione e tutela, il convegno dal titolo ’Droni e tecnologie emergenti per l’ambiente e la sicurezza della persona’, organizzato dall’Utes Academy di San Benedetto, in programma venerdì 22 marzo, alle 18, (ingresso libero), all’Auditorium Tebaldini. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi argomenti e dopo il primo approccio del 2023 torniamo ad occuparci di droni con una offerta formativa", ha annunciato Diana Lanciotti Zoboletti, presidente della realtà di aggregazione e formazione, nel dare il benvenuto nella grande famiglia Utes a Manuela Germani. Alla presentazione c’era anche il vice sindaco Tonino Capriotti: "Mi sembra un modo di stare in corsa con i tempi, parlare di droni, di tecnologie e quindi anche del futuro", ha detto. Per il Presidente della Provincia, Sergio Loggi: "L’Utes per noi è un punto di riferimento. Dalla ginnastica alle attività ricreativa, motoria e formativa, è preziosa per la comunità locale, ma anche per i territori vicini. I droni sono importanti in ambito ambientale e li utilizziamo per situazioni complicate, dal monitoraggio dei fiumi all’individuazione di discariche abusive. Dietro c’è un mondo di autorizzazioni e rispetto di determinate normative".

"Questo ulteriore elemento concorre alla vostra importante e apprezzata attività formativa, – è il pensiero del consigliere provinciale Stefano Novelli – l’Utes è un importante presidio culturale e sociale". Per l’ingegnere Nazzareno Straccia "il drone è il punto di partenza di una serie di prodotti che possono arrivare a tutti, ad una serie di personalità che in precedenza non si sarebbe mai pensato di poter applicare in questo contesto. Anche in archeologia contribuiscono alla scoperta di tesori". I rapporti con gli enti locali e scelte sempre di maggiore qualità saranno al centro del neo incarico di Manuela Germani: "In particolare il convegno di venerdì ci mette alla prova, andando ad avviare un macro settore di attenzione verso la tutela delle persone e dell’ambiente, per un movimento che metta insieme attori protagonisti e tutto il territorio. L’Utes Academy può essere una spalla delle amministrazione nell’offerta formativa", ha detto nel suo intervento l’ex dirigente scolastico: coordinerà il convegno sui droni, che prevede gli interventi dell’ingegnere e docente dei corsi Utes Droni Nazzareno Straccia, di Piergiacomo Spinozzi, (Formatore Nazionale Cri Protezione Civile), del Comandante dei Vigili Urbani Pietro D’Angeli, di Sergio Salustri, Docente ricercatore Università Politecnica Marche, Giovanni De Renzis, Vice presidente Gem Elettronica, Iole Egidi (Fisa e Protezione Civile), Martina Capriotti, (Biologa marina Unicam) e Luigi Contisciani, Presidente Bim Tronto.

Stefania Mezzina