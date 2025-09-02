Due asili nido a Spinetoli:: "Il nostro futuro"

Due nuovi asili nido per complessivi 40 posti a disposizione dei bambini da 0 a 2 anni a Spinetoli. Un nuovo plesso di scuola secondaria inferiore a Pagliare; nuova scuola materna a Spinetoli capoluogo, per un investimento di oltre sette milioni di euro. "Quando parliamo di scuole e di asili nido – precisa la consigliera delegata Fabiola Diomede, ora candidata alle elezioni regionali –, parliamo del futuro delle nostre comunità. Da ingegnere e amministratrice comunale mi occupo da anni di progettazione, efficienza energetica e lavori pubblici. Grazie a questa esperienza sono riuscita ad intercettare oltre sette milioni di euro di fondi per le scuole del territorio". Una delle priorità della giovane amministratrice spinetolese è trasformare le proprie competenze tecniche in risultati concreti per la collettività. "A Spinetoli verranno realizzati due nuovi asili nido comunali – conferma la Diomede –; a Pagliare verrà costruito un nuovo plesso scolastico per la scuola media e un altro a Spinetoli capoluogo da adibire a scuola dell’Infanzia, perché per mantenere vivi i nostri borghi servono scuole e servizi". "Investire nei servizi educativi significa sostenere le famiglie, che troppo spesso faticano a conciliare tempi di vita e di lavoro. Significa dare vita a reali pari opportunità e dare forza al tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Da parte mia continuerò a lavorare con passione e concretezza per dare ai nostri figli il futuro che meritano. Un impegno che spero di avere l’opportunità di onorare anche in Regione". Molto soddisfatto anche il sindaco Alessandro Luciani.