Due asili nido a Spinetoli:: "Il nostro futuro"

Due nuovi asili nido per complessivi 40 posti a disposizione dei bambini da 0 a 2 anni a Spinetoli. Un nuovo plesso di scuola secondaria inferiore a Pagliare; nuova scuola materna a Spinetoli capoluogo, per un investimento di oltre sette milioni di euro. "Quando parliamo di scuole e di asili nido – precisa la consigliera delegata Fabiola Diomede, ora candidata alle elezioni regionali –, parliamo del futuro delle nostre comunità. Da ingegnere e amministratrice comunale mi occupo da anni di progettazione, efficienza energetica e lavori pubblici. Grazie a questa esperienza sono riuscita ad intercettare oltre sette milioni di euro di fondi per le scuole del territorio". Una delle priorità della giovane amministratrice spinetolese è trasformare le proprie competenze tecniche in risultati concreti per la collettività. "A Spinetoli verranno realizzati due nuovi asili nido comunali – conferma la Diomede –; a Pagliare verrà costruito un nuovo plesso scolastico per la scuola media e un altro a Spinetoli capoluogo da adibire a scuola dell’Infanzia, perché per mantenere vivi i nostri borghi servono scuole e servizi". "Investire nei servizi educativi significa sostenere le famiglie, che troppo spesso faticano a conciliare tempi di vita e di lavoro. Significa dare vita a reali pari opportunità e dare forza al tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Da parte mia continuerò a lavorare con passione e concretezza per dare ai nostri figli il futuro che meritano. Un impegno che spero di avere l’opportunità di onorare anche in Regione". Molto soddisfatto anche il sindaco Alessandro Luciani.
CronacaDue asili nido a Spinetoli:: "Il nostro futuro"