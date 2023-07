Due bimbi salvati dalla municipale

Due bambini soccorsi negli ultimi giorni dagli agenti della polizia municipale di Cupra Marittima ed un encomio con medaglia, per un delicato intervento compiuto nel 2022. Procediamo per ordine a iniziare dall’ultimo caso, delle ore 20, portato a termine da Tiziano Giudici che, essendo fuori servizio, è intervenuto per aiutare una famiglia di turisti tedeschi in partenza per l’aeroporto di Ancona, a bordo di un’auto a noleggio. Quando gli adulti sono scesi dalla vettura, lasciando la chiave nell’abitacolo insieme alla loro bambina di 2 anni, gli sportelli sono entrati in sicurezza e non c’è stato nulla da fare. Giudici è intervenuto, ha tranquillizzato tutti, ha fatto accorrere i vigili del fuoco di San Benedetto che nel giro un’ora circa, hanno liberato la bambina e recuperata la chiave. Nel secondo caso, avvenuto a fine giugno, si è trattato di fermare e tranquillizzare un bambino di 9 anni che per un capriccio, dopo le 22, è scappato dalla madre facendo perdere le sue tracce. Il vigile estivo Alex Marè, è intervenuto, ha intercettato il bambino nei pressi della Nazionale, ci ha parlato e l’ha convinto a fermarsi e a farsi prendere per mano, evitando che attraversasse la SS 16.

Nei giorni scorsi, invece, l’ex comandante Cristian Lupidi e gli agenti Paola Oriali e Claudio Giandomenico, accompagnati dall’attuale comandante, Leonardo Diomedi, si sono recati a Macerata per la consegna della medaglia e dell’encomio della Regione Marche, per aver risolto un delicato caso di maltrattamento in famiglia. "Cupra Marittima è una cittadina che si popola in estate di migliaia di turisti – afferma il comandante Diomedi – Riceviamo molte chiamate per la sicurezza e per le auto in sosta, ma c’è anche un problema che stiamo affrontando, quello dei cani sulle spiagge libere, con proprietari senza attrezzatura per raccogliere le deiezioni. I nostri vigili sono dotati del dispositivo per la lettura del micro cip e risalire ai proprietari. Abbiamo sanzionato molte persone e continueremo a farlo per una questione di educazione civica e rispetto degli altri. Per quanto riguarda l’abusivismo commerciale, al momento il fenomeno non è presente sulle nostre spiagge – conclude Diomedi – ma stiamo tenendo la guardia alta. Una raccomandazione per finire, ricordo a tutti che nel mese di luglio, da venerdì a domenica sul paese alto è in vigore la Ztl e nel mese d’agosto è attiva tutti i giorni per i non residenti".

Marcello Iezzi