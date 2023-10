Due casette dell’acqua a Massignano

Nel territorio di Massignano sono entrate in funzione due casette dell’acqua installate a Marina di Massignano sul piazzale del centro MasClub e a villa Santi lungo la Provinciale nei pressi dell’imbocco per la Chiesa. Le casette erogano acqua filtrata refrigerata naturale e gassata. Il progetto è stato realizzato dalla Ciip su richiesta dell’amministrazione comunale. Per un paio di settimane la distribuzione dell’acqua sarà gratuita, poi il costo sarà di 5 centesimi al litro. Il pagamento può essere eseguito con monete di vario taglio. Inoltre sono già disponibili le tessere che possono essere ricaricate direttamente sulla casetta. Le tessere si ritirano gratuitamente in Comune, una per nucleo familiare. "E’ un servizio che abbiamo attivato in zone densamente popolate dove vi è anche un notevole passaggio di persone e dove ci sono attività turistiche e insediamenti prodottivi – afferma il sindaco Massimo Romani – Almeno mille abitanti dei 1.650 del nostro Comune sono residenti o lavorano in quelle due aree. Le casette dell’acqua si aggiungono alle fontanelle pubbliche e all’acqua potabile che arriva direttamente nelle abitazioni".