Due centenarie festeggiano il compleanno

Il 5 gennaio ben due sambenedettesi hanno compiuto 100 anni Gli auguri del sindaco sono giunti a Loreta Pagliari ed Ernesta Duchini. Loreta ha trascorso infanzia e adolescenza a Force in una famiglia di quattro sorelle e un fratello. Convolata a nozze nel 1945 con Umberto, di famiglia ancor più numerosa, nel 1971 si trasferì a San Benedetto. Rimasta vedova ad appena 63 anni, ha colmato il vuoto lasciato dal consorte dedicando le sue attenzioni ai tre figli e poi ai sei nipoti e ai 13 pronipoti e coltivando molteplici passioni. Orto, cucito, uncinetto, ricamo, tombolo e maglia non hanno avuto segreti per lei. Oggi si diverte a raccontare filastrocche, proverbi e aneddoti del suo passato. Ernesta è nata a Torino dove ha vissuto la giovinezza aiutando la famiglia nella gestione di una portineria. Dopo la fine della guerra, ha trovato lavoro come praticante in alcune sartorie della città. In una di queste ha conosciuto Mario Straccia, il marito. Dopo qualche anno dalla nascita del figlio Carlo, si è trasferita a San Benedetto, assecondando il desiderio di Mario, che voleva aprire una propria attività come sarto. Il legame con Mario è stato solido e duraturo fino ala morte, anche lui centenario.