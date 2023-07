Due collezionisti nel mirino dei ladri "Ci hanno aiutato per derubarci"

Fingono cordialità e gentilezza offrendo aiuto per cambiare una gomma forata dell’auto, ma si rivelano ladri che, agendo su un piano ben studiato in precedenza, hanno messo a segno un furto di orologi e penne stilografiche antiche, per un valore di oltre 60 mila euro. Vittime del furto sono due collezionisti espositori alla prestigiosa mostra di orologi e gioielli tenutasi nel cortile del teatro dell’Aquila a Fermo, derubati alla chiusura della prima serata della rassegna. Il fatto è accaduto intorno alle 23 di sabato sera. I due collezionisti, entrambi del maceratese, hanno raggiunto l’auto parcheggiata a circa 150 metri dal teatro per fare ritorno a casa. Uno dei due è il noto pittore Ubaldo Bartolini, collezionista di orologi d’epoca.

"A chiusura della mostra – racconta Bartolini – ho riposto venti orologi nel mio zaino, così come il mio amico ha riposto le sue dieci stilografiche nel proprio. Insieme abbiamo raggiunto l’auto per tornare a casa e prima di salire, abbiamo messo i nostri rispettivi zaini nel portabagagli. Poco dopo essermi messo alla guida, mi sono accorto di avere una gomma forata e ho accostato l’auto trovando spazio dentro le mura della città". Bartolini racconta che a questo punto, un uomo di nazionalità italiana, che si trovava ‘apparentemente’ per caso a camminare in strada, vedendo la scena, si è gentilmente offerto di aiutare i due collezionisti a sostituire la gomma. "Ho accettato – prosegue Bartolini –. Ho aperto il portabagagli per prendere la ruota di scorta ed il crick". Mentre i tre si sono messi in azione per sostituire la ruota, è intervento un altro uomo di passaggio alla guida della sua auto. "Un uomo sulla cinquantina, anche lui italiano – prosegue Bartolini –, si è fermato con fare gentile per chiedere cosa fosse successo e abbiamo finalmente cambiato la gomma". I due collezionisti salutano i due uomini che scompaiono: uno alla guida dell’auto, l’altro a piedi. "Subito dopo, rimettendo ordine nel portabagagli per ripartire e fare ritorno a casa – racconta il collezionista – io e il mio amico ci siamo resi conto che la gomma era stata tagliata con un coltello e i nostri zaini erano scomparsi. Altro non potevamo fare che allertare la polizia". Rubati orologi del valore di circa 50 mila euro e stilografiche il cui valore è stimato intorno ai 15 mila euro. "Vorrei ricordare ai ladri – conclude Bartolini – che i miei orologi sono tutti registrati sia per numero di serie che per referenza, per tanto non possono essere commercializzati. Tutta la documentazione è in possesso della polizia, in cui confido per il buon esito delle indagini". Un episodio che lascia l’amaro in bocca, ma che non intacca il successo riscosso dalla mostra di orologi e gioielli, giunta alla 36esima edizione senza mai aver fatto registrare situazioni di mancata sicurezza.

Paola Pieragostini