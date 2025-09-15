Due colpi sbancano il Curi. La firma è di Gori e Pagliai. Il tripudio di mille ascolani

0

ASCOLI

(4-3-3) Gemello; Megelaitis, Angella (dal 31’ s.t. Calapai), Dell’Orco, Yabre; Giunti (dal 22’ s.t. Joselito), Torrasi (dal 31’ s.t. Ogunseye), Broh (dal 12’ s.t. Tumbarello); Manzari, Montevago, Kanoute (dall’11’ s.t. Matos). Panchina: Moro, Vinti, Bacchin, Terrnava, Perugini, Brunori, Giraudo. All. Cangelosi

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Damiani, Milanese (dal 34’ s.t. Ndoj); Silipo (dal 17’ s.t. Del Sole), Rizzo Pinna (dal 40’ s.t. Chakir), D’Uffizi (dal 17’ s.t. Oviszach (dal 34’ s.t. Pagliai)); Gori. Panchina: Brzan, Barosi, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Corradini. All. Tomei

Arbitro: Striamo di Salerno

Marcatori: al 29’ s.t. rig. Gori, al 41’ s.t. Pagliai

Note – 4.709 spettatori, incasso non comunicato. Ammonito Manzari, Torrasi per il Perugia, Curado per l’Ascoli. Tiri in porta 1-4. Tiri fuori 6-2. In fuorigioco 2-1. Angoli 2-6. Recuperi: p.t. 6’, s.t. 6’.

L’Ascoli torna a sbancare il Curi con un 2-0 esaltante che manda in delirio i quasi mille tifosi bianconeri al seguito. Nel confronto disputato in casa del Perugia sono decisive le reti arrivate nel secondo tempo con Gori su rigore e Pagliai. La domenica del Picchio così è potuta diventare una grande festa. Piacevole e vivace il confronto giocato a viso aperto dalle due sfidanti. Dall’inizio Tomei, costretto a seguire il match dalla tribuna per la maxi squalifica (7 giornate ndr), stravolge buona parte del suo solito undici titolare. Confermata la solita linea difensiva a quattro. In mediana si rivede Milanese dal primo minuto. Dietro al terminale offensivo Gori, invece, D’Uffizi torna ad agire largo a sinistra con Rizzo Pinna e Silipo a completare il terzetto. In casa Perugia anche Cangelosi rivede qualcosa in ogni reparto. In difesa le scelte cadono su Megelaitis e Yabre per le corsie laterali. A centrocampo è il turno di Torrasi e Broh, mentre nel tridente d’attacco Manzari e Kanoute vengono chiamati ad assistere Montevago. In tribuna c’è anche l’amministratore unico Bernardino Passeri. Scintille fin dal principio tra un Perugia determinato nel voler centrare il primo successo del campionato e un Ascoli fortemente intenzionato a fare altrettanto. Gli umbri partono a spron battutto imprimendo grande intensità e ritmo.

Il Picchio è attento e negli spazi concessi può fare davvero male. In pochi minuti i bianconeri ci vanno vicini due volte con Milanese. Il primo destro a giro dal limite vede Yabre deviare in corner. Sul secondo invece Gemello deve fare gli straordinari per toglierla dall’angolino. I padroni di casa reagiscono grazie a Giunti che da buona posizione sbatte sul palo esterno. In chiusura di primo tempo i bianconeri si vedono assegnare e poi togliere un calcio di rigore per un contatto in area tra Torrasi e Silipo. Decisiva la card Fvs giocata dal tecnico del Perugia. L’Ascoli alza i giri nella seconda frazione. Gori va vicinissimo al vantaggio colpendo la traversa superiore di testa. È lui a portare avanti il Picchio su un altro rigore netto stavolta giustamente assegnato e confermato. Nel finale c’è spazio anche per Chakir e Pagliai. Il primo sfugge ad una marcatura e confeziona la palla per il secondo che trova la rete all’esordio. Sugli spalti scatta la festa al triplice fischio finale.

Massimiliano Mariotti