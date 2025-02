"Due corsi attivati a scuola su affettività e sessualità"

La nostra scuola ha attivato quest’anno due distinti corsi di educazione all’affettività e alla sessualità: uno per le classi seconde, con la dottoressa Renata Bastiani, ed uno per le terze, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’Asur Marche. Proprio relativamente a quest’ultimo, venerdì 21 febbraio abbiamo incontrato Valeria e Sonia, due esperte rispettivamente in psicologia e ostetricia che hanno parlato di sessualità e affettività. L’argomento ha suscitato curiosità ma anche chiacchiericcio. Ammetto che anch’io all’inizio ero un po’ imbarazzata, ma poi mi sono sentita a mio agio e ho colto l’occasione per chiarire tutti quei dubbi che avevo riguardo la pubertà e i vari cambiamenti che comporta su noi adolescenti.

Per prima cosa, abbiamo ragionato e riflettuto su quello che ci veniva in mente pensando a due parole: amore e sesso. Abbiamo quindi fatto un brainstorming su questi due temi, cercando di spiegare perché vi accostavamo determinate parole. Dopo di che abbiamo iniziato a parlare con Valeria, che è una psicologa, e che ci ha spiegato come essere ben informati su questi due temi è molto importante per comprendere meglio noi stessi, il nostro corpo e le nostre emozioni. Valeria e Sonia, inoltre, ci hanno mostrato un video per spiegare come funzionano gli apparati riproduttivi maschile e femminile ed hanno approfondito anche i temi delle mestruazioni e della riproduzione.

Insieme a Sonia, l’ostetrica, abbiamo parlato dei metodi contraccettivi che possono essere utili per non avere una gravidanza indesiderata, ma anche per non trasmettere malattie come l’Aids o l’Hpv. In conclusione, abbiamo scritto su dei bigliettini anonimi tutti quegli argomenti che desideravamo conoscere meglio cosicché loro ci avrebbero potuto togliere tutti i nostri dubbi senza esporci all’imbarazzo di parlare davanti ai nostri compagni; la discussione che ne è seguita, è stata molto partecipata ed interessante.

Secondo me, incontri di questo tipo sono davvero utili per affrontare argomenti che suscitano pudore e sono condizionati da una scarsa conoscenza. Essere informati e rispettosi è fondamentale per vivere relazioni sane e positive; inoltre, essere informati sull’affettività e la sessualità ci permette di crescere come persone responsabili e consapevoli. Ritengo che questo ci aiuti anche a capire che "c’è un’età per tutto" e che ognuno ha i propri tempi.

La pagina di oggi è a cura dei ragazzi delle classi prime, seconde e terze che frequentano il laboratorio pomeridiano di giornalino, tenuto dai professori Gianluca Re e Floriana Martoni, della scuola Mattei di Castel di Lama. L’intervista a Renata Bastiani è firmata da Ginevra Caioni, Anna Corradetti, Martina Mozzoni e Giorgia Pichinelli. L’articolo sui sogni è di Sara Viviani, mentre quello sull’educazione sessuale a scuola è stato realizzato da Giada Simonetti.