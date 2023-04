Due dj per la festa al Fabrik

Saranno due famosi DJ ascolani a rallegrare la serata in programma questa sera per festeggiare il secondo compleanno di Fabrick: il lounge bar di via Tiepolo a San Benedetto. Nell’elegante locale si esibiranno i due deejays ormai di famiglia al Fabrick, Ermanno Carucci ed Elio Olivieri noti per la coinvolgente musica proposta ogni fine settimana. Lo show sarà arricchito da un sassofonista e un violinista straordinari. Fabrick celebrerà così il suo secondo traguardo grazie ad un team di cinque soci appassionati e una brigata di giovanissimi lavoratori sempre gentili e attenti alle esigenze degli avventori. L’appuntamento è alle ore 20 ed è previsto un viaggio musicale in crescendo, tra dischi che hanno fatto la storia del pop e nuove proposte.

v. r.