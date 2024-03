Due domeniche per le famiglie L'Associazione Cineforum 'Buster Keaton' e la Niche organizzano 'Cinema in famiglia', due domeniche di proiezioni al Concordia. Il primo film è 'Tre di troppo' di Fabio De Luigi, seguito da 'The new toy' di James Huth. Iniziativa a 5 euro, gratuito per i minori di 14 anni, per promuovere il cinema come luogo di aggregazione e intrattenimento.