Due eventi con ’Armonie della sera’ Ecco le note dei Solisti Aquilani

Una festa di musica e di bellezza, un viaggio nei luoghi e nelle emozioni per Armonie della sera, rassegna giunta alla sua XIX° edizione, nata nelle Marche e nota per portare la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia. Dopo l’apertura dello scorso 27 maggio a Cortona che ha visto protagonista il celebre duo Sollini e Barbatano in un impegnativo programma a due pianoforti dedicato a Rachmaninov, dopo gli eventi di successo a Firenze, Gerace e Gradara, entra nel vivo della fitta programmazione estiva della ‘Serie Apollo’ con due appuntamenti di eccezionale valore artistico. Questa sera alle ore 21.15 sarà il sagrato della chiesa di San Marco a Ponzano di Fermo ad accogliere I Solisti Aquilani in un trascinante programma che accosta le celeberrime 4 Stagioni di Antonio Vivaldi, con Daniele Orlando prestigioso solista al violino, e due concerti per due flauti e orchestra di Domenico Cimarosa (in sol maggiore) e di Vivaldi (in do maggiore) con ai due flauti Giuseppe Nova e Salvatore Lombardi. Un programma pensato per una sede tra le più apprezzate di Armonie della sera, immersa nel verde degli ulivi circostanti l’antica chiesa di San Marco che si spera di rivedere prossimamente riaperta. I Solisti Aquilani sono tra le orchestre da camera italiane più rappresentative ed amate, molto attive anche all’estero e più che mai impegnati in questi ultimi anni accanto a celebrati solisti. Domani l’appuntamento sarà a Porto san Giorgio nella splendida Rocca Tiepolo, ore 21.15, con la grande attrice Pamela Villoresi nei panni di Eleonora Duse e con storie intrecciate alle musiche eseguite al pianoforte da Marco Scolastra, raffinato interprete. Un duo collaudato in tanti spettacoli, in una drammaturgia di Maria Letizia Compatangelo. Così si esprime Pamela Villoresi a riguardo: "Eleonora Duse: un mito del teatro, un esempio di coraggio, una passionaria innamorata della libertà. Formatasi con l’anima e l’arte in generale, ma soprattutto attraverso la musica. Ed io, attrice, cavalla selvatica della scena che sempre ha mal sopportato morsi e briglie, come posso non sentirmi in debito, come non amarla? Questo recital è per me un modo di sdebitarmi un po’ con lei". Il fondatore e direttore artistico di Armonie della sera lancia un suo personale invito al pubblico marchigiano. "Mi auguro che i marchigiani ed i turisti presenti nel territorio possano godere di queste due splendide serate, che siano essi stessi protagonisti con il proprio sostegno".