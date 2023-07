Due fratelli ascolani condannati a 4 anni di reclusione per traffico di stupefacenti

Il giudice del tribunale di Ascoli Miccoli ha condannato a quattro anni di reclusione ciascuno due fratelli ascolani, di 55 e 52 anni, che erano stati arrestati ad aprile dagli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile della Questura di Ascoli. Era il giorno di venerdì di Pasqua quando gli agenti si sono presentati nell’abitazione dei due ascolani. Da alcuni giorni era stato notato un movimento sospetto nella zona di via Nuoro ed il sospetto che tale andirivieni di persone fosse in qualche modo collegato ad un traffico di stupefacenti è stato subito forte nei poliziotti ascolani che già conoscevano i due fratelli per precedenti specifici. Poco prima delle 17 hanno notato uno di loro uscire di casa; lo hanno fermato per un controllo che poi è stato esteso alla sua abitazione dove c’era il fratello minore. La perquisizione è iniziata dalla camera di quest’ultimo e ha dato i suoi frutti. Gli agenti dell’antidroga hanno infatti scovato diversi involucri di cellophane contenenti sostanza che all’occhio esperto dei poliziotti è subito sembrata eroina. Successivamente il fratello maggiore spontaneamente consegnato due involucri contenenti una sostanza bianca, verosimilmente cocaina. Erano contenuti in alcune scatole nella sua camera da letto. Nel complesso, gli agenti dell’antidroga della Squadra mobile di Ascoli a casa dei fratelli Orsini hanno sequestrato quasi 40 grammi di eroina, ma soprattutto oltre 140 grammi di cocaina. Annunciano ricorso in appello gli avvocati difensori Umberto Gramenzi e Silvia Morganti.

p. erc.