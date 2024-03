Due fucili senza permesso. Denunciato

Carabinieri in azione contro il porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. In due distinti episodi, i militari di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due persone per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nel primo caso, un 29enne di origini senegalesi, senza fissa dimora in Italia e con precedenti, è stato trovato in possesso di un martello lungo 24 centimetri senza giustificare il motivo per cui lo portava con sé. Nel secondo, un 41enne residente a Porto San Giorgio, anch’egli con precedenti, è stato sorpreso con un tirapugni taser elettrico. Un altro importante ambito di intervento si è concentrato sulle mancate prescrizioni in materia di armi. A Montegiorgio, un 66enne di Civitanova Marche è stato denunciato in stato di libertà per omessa denuncia di armi e detenzione abusiva di armi e munizioni. Le indagini hanno rivelato che l’uomo deteneva, all’interno di un armadio metallico nella sua tabaccheria, due fucili calibro 12 e cartucce calibro 12 senza aver rinnovato la licenza di porto di fucile per uso sportivo posseduta e senza la prevista certificazione. Fabio Castori