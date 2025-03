Il sindaco di Cupra Marittima Alessio Piersimoni ha convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria per domani sera alle 21.30. All’ordine del giorno, quattro punti di discussione di rilievo per il territorio.

Tra i temi principali, la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria. Il Consiglio valuterà l’approvazione dello schema di accordo di collaborazione con il comune di Ascoli Piceno e altri enti, nell’ambito della strategia territoriale urbana ’H2O: L’elemento unificante’. Tale iniziativa si inserisce nel piano di sviluppo sostenibile finanziato dai fondi europei Pr Fesr Marche 2021/2027 e Pr Fse+ Marche 2021/2027.

Altro argomento di interesse è l’approvazione di un intervento in variante al Prg comunale, che riguarda l’ampliamento di una struttura chiosco-bar, con cambio di destinazione e la realizzazione di due gazebo nel Parco Martelli di via Taffetani. Si tratta della struttura turistica ricreativa, Tungatapù, che esiste da anni e che viene proposta per la trasformazione in due gazebo. Nessuna soluzione, invece, per il chiosco-bar sotto la pineta centrale chiuso ormai da molti anni.