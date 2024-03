Due giornate al Ventidio:: "Qui c’è uno dei cantieri più grande d’Europa"

Ast e Camera di commercio delle Marche puntano sulla cultura in tema di sicurezza sul lavoro con due giornate programmate per giovedì 4 e venerdì 5 aprile al teatro Ventidio Basso (dalle 8.30 alle 14). La sinergia messa in campo tra alcuni degli enti più importanti del territorio costituirà la mossa vincente per provare a combattere un preoccupante fenomeno che, nonostante la flessione degli infortuni fatta registrare nel 2023 (2.261 casi rispetto ai 2.379 del 2022 secondo i dati Inail), resta ugualmente particolarmente serio.

Tutto sarà resto possibile anche grazie al patrocinio del comune di Ascoli e il supporto fornito da Inail, Struttura commissariale sisma 2016, Cgil, Cisl, Uil, Ordine degli Architetti, Confartigianato, Confindustria, Ordine degli ingegneri e degli architetti, Collegio dei geometri e alcuni istituti scolastici quali il Mazzocchi-Umberto I che sarà presente con tanti studenti. "Due giornate importanti in un momento in cui il delicato tema continua a rivestire una certa rilevanza – sostiene Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche –. Questo territorio rappresenta uno cantieri più grandi d’Europa. Fortunatamente non abbiamo ravvisato situazioni come quelle accadute a Firenze grazie alle imprese che riescono a garantire un certo livello sicurezza. Riuscire a favorire una cultura della sicurezza passa per la connessione tra imprese, mondo delle ispezioni ed enti locali. Realizzare un dialogo importante tra tutti questi attori è di vitale importanza per informare, tutelare ed essere inclusivi".

Dello stesso avviso anche l’Ast, l’altra importante realtà promotrice. Nella prima delle due giornate si parlerà di ‘Infortunio per caduta dall’alto. Politrauma cranico toracico e frattura del bacino’. Il giorno successivo invece il dibattito verterà su ‘Infortunio per inalazione di acido cloridrico. Intossicazione da agente chimico’.

"Facciamo quadrato per una giusta causa – aggiunge Nicoletta Natalini, direttrice generale dell’Ast di Ascoli –. La formazione e l’informazione è la parte più importante da fare. Con questa iniziativa viene sancita nuova modalità di collaborazione tra enti dove ci si mette fianco a fianco per lavorare insieme in maniera paritetica per un obiettivo comune. Vogliamo prevenire tutto ciò che riguarda malattia e infortunio. Meno infortuni ci sono meno e meno persone dovremo curare". Immancabile anche il commento del senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione: "Parliamo di cultura e sicurezza. È questo l’approccio che il Governo stesso vuole garantire alle aziende. C’è una grande esigenza nel tenere alta la guardia".

Massimiliano Mariotti