Due giornate formative per l’equipe medica:: "Ci teniamo aggiornati" Il personale medico, infermieristico e la direzione medica dell'Ast di Ascoli hanno partecipato a due giornate formative per gestire maxiemergenze Nbcre. 20 professionisti hanno aggiornato le loro competenze per essere pronti ad ogni eventualità.