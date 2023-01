Due giornate informative con il Pronto soccorso psicologico nella Bottega del terzo settore

Il Pronto soccorso psicologico propone per domani e domenica, nella Bottega del terzo settore, due giornate informative. Si tratta di un’unità operativa dedicata all’urgenza e all’emergenza psicologica. È dotato di un’équipe di psicologi e psicoterapeuti con diverse specializzazioni, e di collaboratori esterni per fornire un servizio a tutto tondo. Le sue peculiarità sono la reperibilità telefonica h24, il servizio domiciliare e l’assenza di liste d’attesa. Dal lunedì al venerdì, infatti, negli orari 9-12 e 15-19, è sempre possibile trovare uno psicologo nella sede di Ascoli in corso Vittorio Emanuele ed effettuare il primo colloquio gratuito anche senza appuntamento. Le mattinate di domani e domenica sono dedicate alla prevenzione.

Grazie alla collaborazione con un team di neuropsicologi esperti, sabato si parlerà dei disturbi specifici dell’apprendimento che frequentemente colpiscono i bambini all’ingresso nel mondo della scuola, di quali sono i prerequisiti di letto-scrittura, gli indicatori di potenziali difficoltà dell’apprendimento e soprattutto dei rimedi che le famiglie possono mettere in atto. Domenica, invece, sarà dedicata ai più grandi con preziose indicazioni su quali sono i sintomi delle varie forme di demenza e cosa è possibile fare per contrastarle. Lo screening individua precocemente i primi segnali del problema e consente di intervenire con un progetto terapeutico, riabilitativo, educativo, di potenziamento e di sostegno studiato in base alle esigenze del singolo. Durante le due mattine di informazione sarà possibile prenotare già per il pomeriggio stesso un appuntamento con gli esperti per effettuare un test di screening, sia per i più piccoli, che per i più grandi, che darà delle indicazioni sul percorso più adatto alla situazione. Info: 3770838358.

l. c.