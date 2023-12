Due giorni di open day per le vaccinazioni:. Ascoli e San Benedetto

L’Ast di Ascoli organizza due giorni di open day ad accesso libero per la vaccinazione anti Covid-19, e amplia il numero dei posti prenotabili per ricevere il vaccino nella settimana dal 18 al 22 dicembre. Il primo open day è in programma il 19 dicembre ad Ascoli, all’ambulatorio vaccinale del Sisp all’ex Gil in viale Marcello Federici, il secondo il 21 dicembre a San Benedetto, nella sede del Sisp in piazza Nardone. Gli orari sono dalle 9 alle 18, con accesso prioritario per chi ha la prenotazione. "Nonostante la situazione sia attualmente sotto controllo – fanno sapere dall’Ast –, si registra un aumento dei casi di Covid, è importante la vaccinazione come strumento di difesa contro la malattia". In aggiunta alla vaccinazione anti Covid-19 sarà possibile ricevere anche quella antinfluenzale.