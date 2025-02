Due giorni di prove allo Squarcia

Quintana, comincia ufficialmente il nuovo anno. Dopo il rinnovo dei comitati di sestiere e del consiglio degli anziani, tocca ai cavalieri tornare a provare al campo dei giochi con la prima sessione di test a porte chiuse. Si comincia oggi con il debutto di Adalberto Rauco per Porta Maggiore, che scenderà in pista dalle 10 alle 12. Poi, dalle 12 alle 14, sarà la volta del giovane Davide Dimarti della Piazzarola. A seguire, dalle 14 alle 16, lo Squarcia sarà riservato a Lorenzo Melosso di Porta Romana. Domani, invece, spazio agli altri tre cavalieri: dalle 10 alle 12 proverà Tommaso Finestra per Sant’Emidio, dalle 12 alle 14 il campione in carica Luca Innocenzi di Porta Solestà e dalle 14 alle 16 ci sarà l’esordio di Mattia Zannori per i colori di Porta Tufilla. A proposito di Zannori, il nuovo cavaliere rossonero verrà accolto con un brindisi di benvenuto dai sestieranti nella sede del chiostro di Sant’Antonio Abate a partire dalle 12.

Matteo Porfiri