Due giorni di screening

Si rinnova l’appuntamento, all’ospedale ‘Mazzoni’, con ‘AirLab’, la due giorni aperta alla cittadinanza con screening e consulenze gratuite per la prevenzione e la corretta gestione delle malattie respiratorie croniche più comuni, come asma e Bpco. Dopo il successo delle passate edizioni in termini di adesioni, gli ambulatori di pneumologia del nosocomio ascolano saranno per l’occasione aperti all’utenza: venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Il tutto con il coordinamento del direttore dell’unità operativa complessa di pneumologia, Vittorio D’Emilio, in collaborazione con il direttore dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa, Alfredo Fioroni. ‘AirLab’ è un evento dedicato alla salute dell’apparato respiratorio, realizzato con l’obiettivo di favorire la diagnosi delle malattie respiratorie croniche più diffuse come asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva, e dare ai pazienti che hanno ricevuto una diagnosi, o che presentano dei sintomi ‘spia’ (mancanza di respiro, tosse cronica), la possibilità di intraprendere un trattamento.

Per tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, prenotando la fascia oraria della giornata più favorevole attraverso il sito www.progettoairlab.itgiornate (o tramite i medici di medicina generale, sono disponibili 50 posti), si propone un percorso strutturato in diversi step, che prevede accoglienza, esame spirometrico (un semplice test che valuta la funzionalità respiratoria), colloquio con lo pneumologo sui risultati emersi, colloquio con il fisiatra per valutare l’opportunità di un percorso. I pazienti riceveranno anche materiali informativi con consigli utili per preservare il benessere dell’apparato respiratorio, tra cui un focus specifico sul rapporto tra respirazione e nutrizione.

Lorenza Cappelli