Due giorni senza tempo Ecco la mostra mercato degli orologi preziosi

Si può raccontare un mondo attraverso un orologio, c’è dentro un’infinità di storie, la sapienza degli artigiani, il valore dei minuti vissuti. C’è tutto questo nel viaggio che si può fare, domani e domenica, grazie alla ’Mostra mercato degli orologi’ che sarà allestita per la prima volta al cortile del teatro dell’Aquila a Fermo. È ormai tutto pronto, sono 40 gli espositori da Italia ed Europa, collezionisti e appassionati. Porteranno pezzi anche unici da non farsi scappare, per un evento che di fatto apre la programmazione estiva della città di Fermo. La regia è di Stefano Castori, con il supporto dell’amministrazione comunale, della Cna, della Carifermo, che da anni sono partner della mostra mercato, e di numerosi sponsor privati. "Se la squadra non fosse così salda, sarebbe impensabile organizzare un evento di caratura nazionale che è ormai entrata nei circuiti anche internazionali dei collezionisti", sottolinea Castori che ha ottenuto anche il patrocinio del Consiglio regionale e della Camera di commercio delle Marche. Che Fermo sia un appuntamento ambito, lo dimostra l’accordo con Monaco, dove si svolge la più importante mostra di orologi del mondo. E così, da domani si muoveranno per Fermo espositori che arrivano da Svizzera, Belgio e mezza Italia, Toscana, Campania e Venezia in testa. "Anno dopo anno, abbiamo abbinato alla manifestazione degli interventi per la città. E così faremo ancora. L’orologio di piazza, che restaurammo in passato, ha bisogno di un nuovo intervento. Oggi è fermo. Essendo un orologio storico è molto delicato, abbiamo contattato uno degli artigiani in grado di ripararlo, lo faremo quanto prima", prosegue Castori che nel tempo con gli organizzatori è intervenuto anche su altri orologi pubblici. La mostra mercato sarà aperta dalle 1630 alle 2230 di domani e dalle 16 alle 20 di domenica 2. Sarà un’occasione anche per scoprire la città, gli organizzatori, col supporto degli assessori al commercio, alla cultura e al turismo parlano di una occasione importante per mostrare la città, per valorizzare i negozi e le attività commerciali del centro storico, per un evento che parla di bellezza e che racconta storie d’arte e di cultura.