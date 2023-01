Due giovani attivi e benvoluti

Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, a Castignano, vengono ricordati anche nel periodo estivo attraverso il motoincontro promosso annualmente dall’Avis. Il 44enne, infatti, era un donatore e volontario dell’associazione, sempre molto attivo nel sociale. I due compagni vengono sempre ricordati anche in occasione del Templaria Festival e di tante altre iniziative che si svolgono nel territorio castignanese. Vagnarelli era anche uno sportivo, visto che aveva giocato a calcio per diverse squadre dilettantistiche del Piceno. Inoltre, il 44enne era anche un sostenitore del Milan. Molto legato alle tradizioni del suo paese, faceva il possibile per dare una mano in ogni occasione. Era benvoluto da tutti, perché non si tirava mai indietro quando qualcuno aveva bisogno di aiuto.