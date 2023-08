Due giovani turisti pestati all’alba

Picchiati a sangue, all’alba di ieri, due turisti romani di 21 e 24 anni da un gruppo di giovani italiani, nel centro turistico di San Benedetto. Il personale del commissariato di pubblica sicurezza ha identificato i presunti autori. Il grave episodio è accaduto intorno alle sei, poco dopo l’uscita dai locali ad alta frequentazione della Riviera delle Palme. I giovani capitolini, che erano stati trasportati al Pronto soccorso per le cure del caso e gli accertamenti diagnostici, sono stati dimessi dopo mezzogiorno con prognosi di pochi giorni. I ragazzi hanno subito una brutale aggressione a suon di calci, pugni e cinghiate, tanto che i sanitari del nosocomio gli hanno dovuto praticare alcuni punti di sutura per chiudere le lesioni che avevano subito. L’episodio è avvenuto nel tratto compreso fra la Rotonda Giorgini e viale Buozzi, ma ancora non si conoscono le ragioni che hanno scatenato il parapiglia. Il personale di una volante, appena ricevuta la richiesta di intervento, ha intercettato i membri del gruppo di italiani che se la stavano filando, proprio sul viale Buozzi. Tra loro anche un paio di ragazzi, nati in Italia da genitori stranieri.

Non è da escludere che nei prossimi giorni, una volta completate le indagini, per alcuni di loro possa scattare la denuncia. Al momento le indagini degli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, coordinati dal dirigente Andrea Crucianelli, mirano ad accertare se si è trattato di un’aggressione ai danni due giovani romani, oppure se si è trattato di una rissa. Nelle prossime ore saranno ascoltati i due ragazzi romani e anche i presunti aggressori, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma gli investigatori potranno contare anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in quella zona della città, che potrebbero risultare decisive. I due romani, dopo alcuni punti di sutura praticati dai sanitari del Pronto soccorso e gli accertamenti diagnostici, sono stati dimessi con prognosi di pochi giorni.

Ancora un episodio di violenza gratuita sulla Riviera delle Palme durante il periodo estivo. L’anno scorso, nella stessa zona e sempre ad agosto, vi fu l’aggressione a due sorelle romane davanti ad un noto locale di San Benedetto per opera di un addetto alla sicurezza che, invece, avrebbe dovuto difenderle. Una delle due ragazze, dopo una lunga degenza, ha subito danni permanenti all’udito.

Marcello Iezzi