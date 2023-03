Due incidenti in poche ore Quattro feriti, due sono gravi

Due incidenti stradali hanno tenuto impegnati ieri i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, con conseguenze per quattro persone che erano alla guida di due veicoli incidentati. Il primo sinistro al ponte Scattolini ha coinvolto un Pick Up condotto da un anziano si è ribaltato più volte finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre la persona alla guida e mettere in sicurezza la zona interessata. Il successivo intervento dei sanitari ha fatto emergere la necessità di far arrivare l’eliambulanza Icaro che si è levata da Fabriano ed ha raggiunto la piazzola al Pennile di Sotto dove nel frattempo in ambulanza il paziente ferito è stato trasportato. L’uomo ha riportato diversi traumi per cui è stato ritenuto opportuno affidarlo alle cure del Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita.

Alcune ore dopo l’eliambulanza a causa del vento non ha invece potuto raggiungere Ascoli per soccorrere uno dei tre feriti, il più grave, di un incidente occorso ad un furgone che, mentre percorreva la vecchia Salaria a Mozzano è andato sbattere contro un muro di contenimento. A bordo c’erano dieci operai edili. Tre hanno riportato lesioni, uno in maniera grave; sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni.

p. erc.