Due mercatini a Grottammare, iniziative per i festeggiamenti del Patrono

Due mercatini attivi a Grottammare dai prossimi giorni. Da venerdì a domenica, sul versante est del lungomare centro di Grottammare vi sarà la mostra mercato organizzata con la collaborazione dall’Associazione ciclistica Crocette di Castelfidardo, nell’ambito delle iniziative promosse per i festeggiamenti del Patrono. Il ricavato dell’iniziativa, che finirà nelle casse del Comune, sarà utilizzato per finanziare, seppur in parte, i fuochi d’artificio in onore del Patrono, che ci saranno nella notte di domenica. La seconda iniziativa riguarda il Mercatino dell’Oleandro che si svolgerà sul lungomare sud di Grottammare tutti i mercoledì, dal 12 luglio al 30 agosto, dalle 16 a mezzanotte, per un totale di 8 esposizioni. Il mercatino riguarderà prodotti non alimentari, prodotti alimentari ma senza somministrazione, hobbisti e creativi.