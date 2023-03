Due muratori in mattoni e otto manovali esperti

Anche nel settore edile c’è sempre più bisogno di manodopera. Nella provincia di Ascoli si cercano due muratori in mattoni, si richiede esperienza pluriennale nel ruolo e ottima conoscenza del funzionamento e dell’utilizzo della betoniera a bicchiere, del compressore, del martello demolitore e della smerigliatrice. richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Sempre in Provincia di Ascoli si cercano anche otto manovali edili che abbiano esperienza nel ruolo e siano in possesso della patente C. Per entrambi gli annunci di lavoro il riferimento è al Centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email a [email protected]; una Pec a [email protected] o contattare il numero di telefono 07357667250.