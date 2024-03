Due napoletani accusati del raggiro

E’ in corso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli il processo nei confronti di due napoletani accusati di aver truffato un anziano. La tecnica utilizzata per il raggiro, purtroppo andato a buon fine, è stata quella della telefonata in cui uno dei due imputati si è spacciato per il nipote del vecchietto ascolano. Nella conversazione telefonica ha detto che doveva ricevere un pacco e che non trovandosi in zona chiedeva al nonno di anticipare la somma che doveva pagare. Quando l’altro complice, spacciandosi per un finto fattorino si è presentato a casa dell’anziano ascolano, quest’ultimo gli ha consegnato 400 euro e alcuni oggetti preziosi che aveva in casa. Quando si è reso conto che era stato raggirato era ormai troppo tardi. I due malfattori si erano infatti dileguati. Ma in strada un signore aveva notato la presenza di un giovane di circa 25 anni che stava telefonando e passeggiava nervosamente: era quello che si era spacciato per il nipote dell’anziano. E’ stato lui a fornire ai carabinieri una descrizione del soggetto in questione, ma all’identificazione del finto corriere che aveva consegnato il pacco farlocco i militari dell’Arma sono giunti grazie alle impronte digitali analizzate dal reparto scientifico dei carabinieri di Roma. Uno dei due imputati era peraltro già stato arrestato in precedenza per una truffa analoga commessa a Porto d’Ascoli ai danni di un anziano del posto. p. erc.