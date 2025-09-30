Due nomi per Folignano. Gli ex Paci e Flaiani non riescono a sfondare

Il comune di Folignano presentava due candidati molto forti a questa tornata di elezioni Regionali: l’ex sindaco Angelo Flaiani e l’ex assessore Peppe Paci. Il primo, attuale vice del primo cittadino Matteo Terrani, è sceso in campo nella civica a sostegno di Matteo Ricci. Il secondo, attuale consigliere comunale di opposizione, si è candidato per Noi Moderati al fianco di Francesco Acquaroli. Nessuno dei due, però, è riuscito a entrare in consiglio. Flaiani ha ottenuto comunque duemila preferenze, a livello provinciale, confermando di essere un politico molto amato sul territorio.

Paci, invece, sempre considerando l’intera circoscrizione picena, ha conquistato più di 700 voti. Flaiani, ovviamente, ha ottenuto circa la metà dei voti nel suo comune, quello di Folignano, oltre 800. Così come Paci, circa 400 (a due sezioni dal termine dello scrutinio). Numeri importanti per entrambi, che dimostrano come a livello locale i loro nomi siano stati comunque parecchio apprezzati. Anche se i due candidati non sono riusciti nell’intento di approdare ad Ancona. "Sono soddisfatto per il lavoro svolto, perché a livello personale si tratta di un risultato interessante – commenta Peppe Paci -. Il merito è di tutto il gruppo che ha lavorato con me. Parecchie schede sono state annullate, perché alcune persone hanno sbagliato a votare. Solo a Folignano parliamo di una trentina di schede annullate. Insomma, sono contento per come è andata".

Curioso, sempre restando a Folignano, il dato relativo alle singole liste. La più votata, infatti, è quella civica a sostegno di Ricci, ovvero quella in cui era candidato Angelo Flaiani, che ha ricevuto addirittura il 35% delle preferenze. Secondo posto per Fratelli d’Italia con il 22% circa, seguito da Noi Moderati, con in lizza l’altro folignanese Peppe Paci, al 16%. Male il Pd, nonostante il ruolo di spicco all’interno del partito ricoperto dal sindaco Matteo Terrani, fermo al 7%. Terrani, però, che ha appoggiato Flaiani, così come l’intera giunta comunale di Folignano. Insomma, un territorio, quello folignanese, che ha deciso apertamente di dar fiducia ai suoi due rappresentanti, Angelo Flaiani e Peppe Paci. Nonostante questo, però, il loro sogno di entrare in consiglio regionale non si è concretizzato. Ma da questa tornata, entrambi, hanno ricevuto tanti consensi e ottimi riconoscimenti da parte dei propri concittadini.

Matteo Porfiri