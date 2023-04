Due nuove aree self nelle filiali della Carifermo

Nelle filiali Carifermo di Porto San Giorgio sud e Capparuccia di Ponzano di Ferno sono state allestite due aree self. Nei locali è possibile effettuare in autonomia e riservatezza operazioni come prelievi e versamenti di contanti e assegni, ricariche telefoniche e di carte prepagate. Inoltre con una carta di debito Carifermo è possibile pagare bollettini postali premarcati, visualizzare saldo e movimenti del conto, pagare e prenotare Riba, Mav, Rav, F24, bollo auto. Utilizzare l’atm evoluto presente nelle aree è semplice e veloce. Inoltre è possibile effettuare le operazioni 24 ore su 24. L’iniziativa è parte di un progetto di digitalizzazione finalizzato a migliorare la qualità dei servizi offerti alla Clientela, integrando i canali digitali, tra cui le ’aree self’, alle Filiali, che rimangono un presidio certo sul territorio, seppur implementate con i servizi più evoluti.