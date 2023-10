Due nuove aree verdi per le scuole. Doppia inaugurazione

In un solo giorno il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, ha inaugurato due aree verdi destinate alle scuole del paese. Accolto da un canto di benvenuto dai bambini della scuola dell’infanzia del plesso scolastico in via Borgo da Monte a Monteprandone, il primo cittadino di Monteprandone, con il vice sindaco Daniela Morelli e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo, Roberta Capriotti, ha inaugurato il riqualificato spazio verde all’ingresso del plesso scolastico. Spazio verde destinato all’attività ludica e didattica della scuola dell’infanzia. Nella stessa mattinata altro taglio del nastro per l’inaugurazione dell’altra area verde, retrostante l’edificio scolastico, ricavata all’interno del parco pubblico il ’Boschetto’. Spazio verde a disposizione della scuola primaria di via Borgo da Monte. La realizzazione della riqualificazione di entrambe le aree verdi è parte del Progetto Risorgi Sport pensato dalla Direzione didattica dell’Istituto Comprensivo di Monteprandone e finanziato dalla Fondazione Carisap nell’ambito del Progetto "Comunità Educanti" con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Monteprandone sempre attenta e sensibile alle necessità del mondo scolastico.