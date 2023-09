Due operai per macchinari di industria alimentare

Mac S.S., società agricola di Sant’Elpidio a Mare (Fermo), ricerca due operai addetti a macchinari fissi per l’industria alimentare. Nel dettaglio ricerca operai su manovia per la produzione di condimenti vegetali. Richiede che siano automuniti. La proposta di contratto è a tempo determinato con orario tempo pieno. Chi fosse interessato a ricoprire queste posizioni può inoltrare il proprio curriculum vitae a: [email protected]. Il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio è quello di Fermo. E’ possibile inviare una mail a [email protected], una Pec a [email protected] o contattare i numeri telefonici 0734212656 - 0734212670.