Due potes turistiche per supportare il sistema dei soccorsi

Sono in arrivo due Potes turistiche, una a Grottammare e una Cupra Marittima per supportare il sistema del soccorso per la stagione estiva appena iniziata. In entrambe le località balneari saranno istituite postazioni con autista soccorritore e soccorritore, che copriranno la fascia oraria 10-18 dal primo luglio al 3 settembre e nei fine settimana del 9 e 10 settembre. La copertura dei costi rientra nel budget assegnato alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST). Strutture che potranno essere importanti per alleggerire l’affollamento nel Pronto Soccorso di San Benedetto. "Potenziando le Potes, postazioni territoriali di emergenza sanitaria, nelle zone della riviera che registrano un afflusso significativo di turisti, vogliamo offrire un servizio non solo a chi sceglie le Marche come località di vacanza, ma anche ai residenti". Lo ha affermato il vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, sulla Delibera di Giunta che dispone l’attivazione delle Potes turistiche nei territori di Gabicce Mare, Senigallia, Numana-Sirolo, Porto Potenza Picena, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Cupra Marittima e Grottammare.